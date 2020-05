Jalutaja kohtus Põhja-Sakala valla metsas karuga

Küsimusele, kas suure metslooma nii lähedalt nägemine tekitas hirmu, vastas Kookla, et pigem jah. Et temagi vaateväli oli piiratud, ei teadnud ta, kas läheduses võib olla ka karu poegi – siis teatavasti on karu kurjem. "Mul polnud küll kabuhirm, aga pidin kiirelt mõtlema, mida edasi teha. Oleksin mõne sammu edasi astunud, siis võib-olla oleksin liiga lähedal olndud."

Nagu Kookla ütles, hakkas ta alles paar kuud tagasi hobi korras fotograafiat õppima ja see Põhja-Sakala valla karu oligi esimene metsloom, kes tema kaamerasilma ette jäi. "Teravuse ja kvaliteedi mõttes on pilt tuksis, ma väga rahul ei ole," tunnistas ta. Samas on sel pildil on emotsionaalne väärtus. "Kui lähedalt uurida, siis on näha, et karul on samblatutt suus – ta sõi parasjagu. Kui veel uurida, võib jääda mulje, et karu mängib peitust väikse õlekõrre taga. Või mängin mina temaga peitust."