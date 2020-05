Tuleviku kõrgliiga mängijad naasid treeningutele  

Viljandi Tuleviku kogukonnajuht Marek Tiits ütles, et alates eriolukorra kehtestamisest individuaalkava alusel omaette treeninud pallimehed saabusid staadionile ükshaaval ning distantsi hoides. Samamoodi kulges ka treening, mille eel meeskonna füsioterapeudid Merlin Parkel ja Roger Teor hoolikalt meeste kehatemperatuuri mõõtsid ning selle dokumenteerisid. "Meedikute ülesandeks oli ka treeningut jälgida, et mehed harjutuste tegemisega hoogu sattudes üksteisele liiga lähedale ei nihkuks: väljak oli jagatud pooleks ning mõlemal väljakupoolel tohtis koos treeneriga harjutada üheksa meest," märkis Tiits.

Abitreenerid olid ametis treeningvahendite desinfitseerimisega. Mehed paigutasid oma isiklikud asjad tribüünile mitmemeetriste vahedega ning ka joogipauside ajal hoiti üksteisest aupaklikku kaugusesse.

Treening viidi läbi vastavalt kehtivatele rangetele nõudmistele: kontaktivabalt ja madala intensiivsusega. "Meestele on treeningutele tagasipääsemine oluline ennekõike vaimselt," nentis Tiits. "See on nende töö ja neil ei ole olnud kerge tippsportlase rutiinist üleöö ja sunnikorras loobuda. Õnneks on mehed võtnud nii indviduaaltreeninguid kui kodus püsimise nõuet väga tõsiselt ning meie klubis pole olnud ainsatki haigestunut, mistõttu on treeneritel nüüd kasutada kogu meeskond," selgitas Tiits olukorda. "Raske on muidugi meeskonna meedikutel, nende kohustuste ja vastutuse koorem on praegu tavapärasega võrreldes mitmekordne."

Kui kaua distantsihoidmise nõuetega kooskõlas treenima peab, et tea keegi. "See ei ole meie teha," nentis Tiits. "Sellepärast me sellele praegu ka ei mõtle. Mehed ja treenerid teevad oma tööd veidi teistmoodi täpselt nii kaua, kui käsk on. Eks me kõik unistame, et saaks pärisjalgpalli mängima hakata, aga vastutus viirusepuhangu allasurumises on suur ja ühtki rumalust me ei tee. Ükskord saab see kõik niikuinii mööda ja jalgpall naaseb sellisena, nagu ta olema peab."

Tiits selgitas, et väljakumängijate treeningu lõppedes saabusid staadioni parklasse väravavahid, keda ootas treener Rait Oja käe all eraldi treening. Platsile pääsemiseks tuli kindameestel läbi teha samasugune protseduur nagu kõigil teistel: kehatemperatuur kirja, asjad tribüünile ning enne murule astumist käed desoainega puhtaks.

Tuleviku klubi jalgpallikooli lapsed ja noored lubatakse treenima esmaspäevast ning ka neile kehtivad samasugused karmid tervishoiunõuded ja viirusepuhangu ennetamise reeglid.