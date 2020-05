Galerii. Turul oli 2 + 2 reegli täitmisega raskusi

Tellijale

Umbes kella poole kaheteistkümne ajal oli turuplatsil üsna palju inimesi. Võis tõdeda, et näha oli seda, millest palju on räägitud: inimesed on hakanud valvsust kaotama. Kuigi üktsteisest hoiti suurt vahet, võis mitmes kohas võis näha, et inimeste vahe oli vähem kui kaks meetrit, seda eriti müügilettide juures. Võis silmata ka mõnda üksikut näomaski kandjat. Pigem meenutas see pilt tavapärast laupäeva.