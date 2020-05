Tellijale

Balõnskite jaoks on 1. mai olnud ka seetõttu tähtis päev, et tavaliselt on tulnud kokku kogu perekond, kes jooksma, kes niisama külla, ning lapsi ja lapselapsi on neil kokku lausa 16. Nagu seal peres kombeks, lehvis ka tänavu mai esimesel päeval vardas sinimustvalge lipp.