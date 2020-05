Ööpäevaga lisandus ainult 5 positiivset testi. Viljandimaal nakatunute arv sama

Terviseamet andis teada, et rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandus 3 positiivset testi tulemusi Harju maakonda (kõik Tallinnas) ning Saare maakonda 2.

1. mai hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 72 inimest, neist 7 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on tänaseks kokku väljakirjutatud 253 inimest, neist 6 viimase ööpäeva jooksul. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund. Kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 52 inimese elu.