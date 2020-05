Politseile möödus Viljandimaal volbriöö väga rahulikult

Pulst nentis, et kuigi volbriöö läks hästi, on päevad juba pikemad ja ei saa prognoosida, mis nädalavahetusel ees ootab.

Välijuhi sõnul on Viljandimaal inimesed end kriisi ajal hästi üleval pidanud ning järginud 2 + 2 reeglit. «Sama võib öelda ka eelnenud õhtute kohta. Kui sõita linna ümbruses ja maakonnas ringi ning kolme tunni jooksul pole näha ühtegi sõidukit, siis võid tõdeda, et on tõesti väga vaikne.»

Küsimusele, kas soojemate ilmade saabudes võib karta, et ka politseil on rohkem tööd, vastas Pulst jaatavalt. «Inimesed on juba väsinud eriolukorrast ning tahavad rohkem liikumis- ja suhtlemisvabadust. Ka neljapäevasest jutuajamisest tuli välja, et olukord on liiga kaua kestnud ning inimesed tahavad koos olla, rääkida ja võib-olla alkoholi juua,» rääkis Pulst. «Kui neile olukorda selgitada, siis üldjuhul saadakse ikka aru.»