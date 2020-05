Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia maanteel nähti põtru

Eesti jahimeeste selts on palunud inimestel olla tähelepanelik neis kohtades, kus on tee ääres põdraga liiklusmärk, sest just seal on metsloomade teele sattumise tõenäosus suur. Märke paigaldatakse liiklusõnnetuste andmete ja jahimeestelt kogutud teabe järgi.