Mask ees või mitte, suvi tuleb nagunii. Pole kaugel päevad, mil kaaskodanikega turvalist vahet hoides saab turult värskeid kartuleid ja kulla hinnaga kukeseeni soetada. Kardulas ja seenesoust on ju eestlase põhiõigus. Ühest küljest on see lihtne klassika, aga kui kokal on raatsimist toitu armastusega teha, on maitsvad variatsioonid vormistamise küsimus.