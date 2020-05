Tellijale

Tartu tänaval toidukohti Legend ja Pööning pidav Tiit Mädamürk nentis, et eriolukorra aeg on olnud ettevõtja seisukohalt üsna nutune, kuid just viimasel ajal on märgata, et inimesed hakkavad uuesti kodust välja tulema. Teiste söögikohtade taasavamine annab Mädamürgi sõnul lootust, et inimesed naasevad kesklinna.