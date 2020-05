Eesliinil. Karita Liivak – abiarst raudkindla sooviga saada kirurgiks

Viljandi haigla erakorralise meditsiini osakond on viimased kuus nädalat teinud ettevalmistusi, et vajaduse korral koroonapatsiente vastu võtta. Tööka meeskonna üks nooremaid liikmeid on abiarst Karita Liivak, kes saab juuni alguses Tartu ülikoolist arstidiplomi ning soovib kogu hingega kirurgiale pühenduda.