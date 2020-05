Tellijale

Ilmselt nendime tulevikus sellele sunniviisilisele äkkdigiteerimisele tagasi vaadates, et see oli aeg, kui suur hulk inimesi korraga mõistis, et tehnoloogia on abivahend ja tööriist, mis õigesti ja nutikalt kasutamise korral teeb seda, mida vaja: muudab meie ühiskonda küll tundmatuseni, ent muudab selle ohutumaks, mugavamaks ja kohati palju huvitavamaks.