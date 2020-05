Tellijale

Mina näiteks pole veel oma sissekirjutust Viljandisse ümber vormistanud ja nakatumise korral kajastuksin üksnes Harjumaa statistikas. Võimalik, et Viljandimaal on nakatunuid rohkem, kui andmed ütlevad. Võimalik, et vähem. Andmekaitseseadus ei luba midagi täpsemalt avaldada.