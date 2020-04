Võrkpalli eurohooaeg kuulutati lõppenuks, Kuld- ja Hõbeliiga jäävad ära

Eesti võrkpalli liidu teatel pidanuks rahvusmeeskond suve esimesel poolel taas osalema Euroopa Kuldliigas ja rahvusnaiskond Hõbeliigas. Nüüd, kui sai ametlikult kinnitust, et kumbki liiga ei toimu, tulevad meie rahvuskoondised esialgse plaani kohaselt kokku suve keskel. Naiskond peaks augustis ja septembris pidama Euroopa meistrivõistluste valiksarja mänge, aga kui see pole võimalik, tulevad need mängud järgmise aasta jaanuaris.