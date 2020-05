Olgem ausad, inimene on selline veider loom, et ega ta oma eksistentsi detailidega päris lõpuni kunagi rahul ole. Alles mõni kuu tagasi said paljud igatsevalt õhata, kui tore oleks olla iseenda peremees ja kodus töötada. Nüüd on nii mõnelgi see võimalus käes, aga juba on mokk pikk. Tahaks hoopis ringi liikuda, tahaks päriselt tööle minna. Aga mis sa teed, kui kontoriuks on lukus ning kohvinurgas valitseb kõrvulukustav vaikus? Siis tuleb leidlik olla.