Aasta ettevõtlusõpetaja töötab Viljandi gümnaasiumis

Noortel tuli läbida kaks vooru: aruanded ja vestlus žüriiga. Tavapäraselt on võistluse oluliseks osaks olnud ka stendivoor ja lavaesinemised. Õhtul toimunud veebigala avas president Kersti Kaljulaid ning parima õpilasfirma kõrval kuulutati välja ka aasta ettevõtlusõpetaja ning Junior Achievement (JA) Eesti aasta mentori, vägeva vilistlase ja mitme teise eriauhinna saajad.

Aasta ettevõtlusõpetajaks valitud Külli Hiiemäe-Metsar on noori innukalt juhendanud aastast 2013.

JA Eesti aasta mentori tiitli pälvis Oleksiy Krasnoperkov, kes tavapäraselt tegutseb Southwestern Advantage'i koolitajana, kuid on tänavu teinud ka noortele müügikoolitusi ja personaalseid juhendamisi. JA Eesti vägev vilistlane 2020 on aktsiaseltsi Chemi Pharm tegevjuht Kristo Timberg, kes on aktiivselt kaasa aidanud JA Eesti tegemistele.