Oleme alles majanduskriisi alguses. Keeruline on prognoosida, kui pikaajaliseks või ulatuslikuks see kujuneb, sest kõik sõltub pandeemia kulust. 29. aprilli Sakalas oli lugu kohaliku piimatootja raskustest töötajate leidmisel. Tänases Sakalas on lugu sellest, et osal seni tööjõupuuduse käes kannatanud firmadel on nüüd võimalik töötajate vahel valida. Mõlemad situatsioonid eksisteerivad samal ajal, sest majandusprotsessid üleöö ei muutu.