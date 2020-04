Tellijale

Viljandi haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie sõnul on sel nädalal Viljandi lasteaedades käinud kokku umbes 50 last. Üle-eelmisest nädalast on hakatud lapsi lasteaeda tooma rohkem ja see arv on kasvanud umbes 10 võrra nädalas. «Päris mitu nädalat oli see arv 20 peal ja alla selle,» lisas Raie.