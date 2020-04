Tellijale

Rajatised koos maaga vahetasid omanikku mullu septembri lõpus, kui ameeriklane Nick O’Mahony müüs need kohalikule mehele Ilmar Putnikule. Kahe kinnistu suurus on kokku 27,8 hektarit. Mõisa peahoone põles maha 1930. aastatel, alles on sepikoda, vesi- ja tuuleveski, meierei, tall, laut, mitu keldrit ja paar elumaja.