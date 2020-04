Ehitusmaterjali ja aiatarbeid jätkub

Tellijale

Decora Viljandi kaupluse juhataja Taavi Aedma sõnul on eraklientide aktiivsust märgata just aiaosakonnas. Ostetakse mullasegusid ja taimi. Eriti popid on muruseemned, võõrasemad ja elupuud.

Ehitusmaterjalide ostmises pole Decora juhataja hinnangul erilist kasvu märgata, sest ehitajad ostavad just seda, mis töö neil parasjagu käsil ja millist materjali tarvis on. Tarneajad on mõnevõrra pikenenud, kuid puudust pole millestki olnud.