Tellijale

Põhja-Sakala valla ehitusnõuniku Avo Põdra sõnutsi on päikeseparke tehtud Põhja-Sakala vallas ja terves Eestis juba omajagu ja väiksemaid pannakse püsti nagu seeni pärast vihma. Ta tõi näiteks, et üks päikesepark on Suure-Jaani Höövelliistu lähedal, teist võib näha Suure-Jaanist Vastemõisa poole sõites, ning lisas, et nende rajamise plaane on veelgi.