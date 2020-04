Tellijale

Selle nädala algul oli Eestis töötukassa andmeil 47 889 registreeritud töötut. Ehkki statistika näitab, et töötute arvu kasv eelmisel nädalal varasemate kriisinädalatega võrreldes vähenes, on töötute hulk eriolukorra väljakuulutamisest saadik suurenenud peaaegu 12 000 inimese võrra. See tähendab, et neil ettevõtjatel, kes olenemata eriolukorrast palkavad uut tööjõudu, on valik suur.