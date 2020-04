Ühest veekeskusest Viljandile ei piisa

MAAILMAS ON tohutul hulgal perifeerseid provintsilinnakesi, mille suurim mure on, et neil pole enam lootust. Noored lahkuvad ja ärisid pannakse kinni, sest ostjaid on üha vähem, väärikatest majadest saavad tondilossid ja mitte ainult äärelinnas, vaid ka linnasüdames. Viljandi võiks samuti olla üks neist miljonitest, kuid iga viljandlane teab, et meil on asjad õnneks mõnevõrra paremini. Jah, me oleme suurtest kaubateedest ja keskustest eemal. Jah, ka meie noored lahkuvad, ka meie rahvastik kahaneb. Aga siin on tööd ja leiba, siia tuleb noori ka tagasi, siin on kultuuri ja meelelahutust. Siin on elu. Üha enam.

Elava ja areneva linna eelduseks on võimaluste mitmekesisus. Viljandi suurim väljaarendamata võimalus on turism. Kõlab kulunult, kuid nii see on. Viimasel ajal (kui viirusega seotud ebameeldivused kõrvale heita) on arengud olnud väga rõõmustavad. Üks nägus ja mugav väikehotell on valminud, teine ehitamisjärgus. Korralik veekeskus järve kaldal on planeerimisel. Ennustan, et kuue-seitsme aasta pärast hakkab Viljandi turistide arvult Kuressaarele järele jõudma.

Linnas ööbijad ja puhkajad elavdavad meie teenusmajandussektorit, toovad rohkem rahvast meie kohvikutesse, restoranidesse ning teatri- ja kontserdisaalidesse. Nüüd võib mõni lugeja küsida: aga mis kohalikul elanikul sellest kasu on? Kõige otsesemat. Suurem tarvitajate arv toob turule rohkem pakkumist ja kohalikule elanikule juurde valikuvõimalusi. Rohkem vaba aja veetmise kohti ja mitmekesisust. Rohkem elu. Rohkem võimalusi muudab linna ka võimalikele võõrsilt tagasipöördujatele atraktiivsemaks.

SELLEKS ET VILJANDI elanike arvu kahanemine peatuks, on linna teadlik arendamine ja just turismivaldkonna arenguks võimaluste loomine lausa möödapääsmatu. Nüüd jõuame minu loo põhiküsimuseni. Kohus on otsustanud, et Järve tänava spaahotelli planeering tuleb tühistada. Äkki ei olegi siis Viljandile rohkem vaja kui üks veekeskus Vikerkaare asemele?

Võib-olla kellegi arvates sellest piisab, aga väga suure tõenäosusega siiski mitte. Turismi arendamiseks on Viljandi järve rand parimate väljavaadetega. Seal on õnneks küllalt ka linnale kuuluvat maad. Seepärast olen veendunud, et linnavalitsus ei tohi mingil juhul kõrvu lidusse lasta, vaid tal tuleb võtta kätte ja planeering nõuetega vastavusse viia. Teha ära vajalikud mõju-uuringud, vajadusel muuta ja kooskõlastada eritingimusi ning asi sihikindlalt lõpule tüürida. Vastasel juhul peatub järveäärse piirkonna arendus vähemalt inimpõlveks ja seda ei tohi Viljandi enesele lubada. Rõhutan ka, et linnaruum on kultuurmaastik ja eelkõige inimeste elupaigaks kujundatud keskkond. Seda põhimõtet ei tohiks linnaplaneerimisel unustada. Lisaks toonitan, et üksikisiku huvi ei tohi saada takistuseks linnarahva enamuse huvidele linna kui terviku arendamisel. Sedagi põhimõtet tuleb linna arengu kavandamisel meeles pidada.

Innustan linnavalitsust planeeringu puudusi kõrvaldama ja seda sihikindlalt lõpule viima. Küllap siis on tulevikus Viljandis suurepäraseid puhkeasutusi rohkem ja turismimajanduse edenemine annab linnale uue arengutõuke.