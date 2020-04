Juba veebruaris korraldas Viljandi linnavalitsus kontrollkäigu ja pani kirja prügiveomajanduse nõrgad kohad. Nüüd, aprillis, saadeti ka kolmele pakendite kogumise eest vastutavale ettevõttele märgukiri, et pakendikonteinerid võiksid olla mahukamad ja võimaluse korral esteetilisema väljanägemisega. Viimane punkt on osaliselt maitse asi, sest kui ilus üks prügikonteiner ikka olla saab, aga kindlasti ei tohiks taluda seda, et see on räpane või lagunenud.