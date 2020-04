Tüliga langenud ebatsuugadest võivad saada järve äärde pingid

Tellijale

2016. aasta märtsis Uue tänava äärest mahavõetud vanade puude tüved seisavad Viljandi Linnahoolduse lao­platsil. 2700 euro eest linnale ostetud puutüvedest pidi tollase Ugala teatri video- ja valgusjuhi kunstniku Kristjan Suitsu käe all saama valgusinstallatsioon, mis taheti üles seada lossimägede nõlvale lambakoplisse. Suits andis tookord lubaduse, et viib mõtte vabatahtlikus korras ise ellu. Kunstnik hakkaski tööga pihta, palgid lõigati sobivalt pooleks, et need paremini kuivaksid, kuid siis sai selgeks, et kogu ettevõtmine on liiga kulukas. Eeskätt osutus kalliks selle taiese eksponeerimine ning töö lõpetati. Kristjan Suits meenutas, et seepeale tegi ta eskiisi, mille kohaselt pidanuks palkidest saama pingid Viljandi järve ümbruses. Need pidid olema kolmnurkselt lõigatud palkidest, mille vahele saaks paigaldada valgusriba.