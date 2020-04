Koroonakevade edenedes annavad rahvaürituste korraldajad teada, et see või teine spordivõistlus tuleb tänavu virtuaalselt. Kui ma esimest korda sellisest asjast kuulsin, sattusin segadusse ja püüdsin mõelda, mismoodi jooksuvõistlus arvutimaailma viiakse. Kas igaüks peab imiteerima sportimist mõnes arvutimängus? No mis jama see on!?