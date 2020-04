Eriolukord raamatukogus ehk Tuttav naeratus on peidetud maski taha

Viljandi linnaraamatukogu töötab ka eriolukorras. Tõsi, ümberkorraldatud režiimis, aga kojulaenutus on endiselt populaarne. Hoolimata igapäevaelu suurtest muudatustest, on raamatukogu meile ikka olemas ja pakub mitmesuguseid teenuseid. Kel pole võimalik arvuti vahendusel suhelda, see saab kõik vajalikud jutud ka telefonitsi aetud. Ükski abivajaja ei jää abita ja kõik küsimused saavad lahendused.

Päeva keskmine külastuste arv on 100 ringis ja iga lugeja võtab kaasa keskmiselt neli kuni kaheksa raamatut. Kui heita uudishimulik pilk raamatukogu köögipoolele, avaneb huvitav pilt: iga päev vaadatakse esmajärjekorras üle online-reserveeringud ja tagastuskast. Kuus tundi lahtiolekuaega on jagatud kaheks kolmetunniseks perioodiks ja korraga on letis kaks töötajat. Nii saab lugeja kiiresti oma soovitud raamatud kätte ja lahkuda. Töö maskis ja kinnastega on ebamugav ja vaimselt kurnav, aga vaprad naised tulevad kenasti toime. Nüüdseks on juba ka harjumus tekkinud. Sarnaselt poemüüjaga tuleb raamatukoguhoidjal end kaitsta ning lugejad on olnud väga mõistvad selles suhtes, et tuttav naeratus on peidetud maski taha ja raamatuid ulatab kummikindas käsi.

KOMPLEKTEERIMINE töötab samuti tavapäraselt. Vahe on ainult selles, et osa kullereid ei too raamatuid raamatukokku, vaid need saab kätte pakiautomaadist. Aprillis alustati suures mahus tööd, mida on hea just eriolukorras teha: hakati kustutama lugejakontosid, mis kuuluvad andmekaitse seaduse üldmääruse alusel kustutamisele. Andmebaasi arendajalt telliti esimene nimekiri, milles on 15 000 kustutamisele määratud kontot. Kuni 2018. aasta maikuuni andmebaasist kontode kustutamise võimalust ei olnud ja seal on lugejaid aastast 2002.

Kõik see on ajamahukas, aga väga vajalik töö. Eriolukord soosib praegu selliseid tegevusi, mis muidu on olnud liiga ajamahukad. Ja andmebaas peab ju ometigi seadusele vastama.

Raamatukogu töötaja Nele Grosthali sõnul on koduteenindus praegu eakate seas sama hinnas kui alati, ent nüüd on näha, et neil on tekkinud suur suhtlemisvaegus. Kui uut raamatupakki kokku pannes neile helistada, tahavad nad pikemalt vestelda ja arutada. See omakorda näitab, et lisaks inimeste aitamisele ja teenindamisele saab raamatukogutöötaja veel midagi teha: suhelda nendega, kes seda vajavad.

LUGEJAD, KES ON HARJUNUD raamatuid riiulitelt ja väljapanekutelt valima, võivad nüüd telefoni teel lugemissoovitusi küsida. Raamatusoovituste blogi on saanud uue hingamise ja hulk lugejaid leiab sealt põnevaid teoseid, mida endale reserveerida.

Kaldun arvama, et väga paljud ei teadnud, et telefonitsi või e-kirja teel aitavad raamatukogutöötajad ka neid, kel on vaja koolitöödeks õppematerjali või abi andmebaasidest info leidmisel. Raamatukogu direktori Reet Lubi sõnul tuleb lugejakirju iga päev palju, sest mõni inimene on unustanud või ei arvesta, et tagastatud raamatuid hoitakse kolm ööpäeva karantiinis, et takistada viiruse levikut, ja sel ajal ei võeta neid lugejakontolt maha, sest muidu läheksid need uutele lugejatele reserveeringusse. Samas kinnitavad nii mõnedki lugejad igaks juhuks e-kirjaga, et panid raamatud tagastuskasti. Nüüd, kaugtöö ja meilitsi suhtlemise aktiivses faasis on raamatukogul ka kindel teadmine, et inimesed jälgivad enda laenamisseisu hoolega.

RAAMATUKOGU aktiivsed kasutajad juba teavad, et XXI sajandi raamatukogu pole pelgalt laenutusasutus. Kogu Euroopas on raamatukogude töö sisu muutunud ning tegevused on noorsootöö, haridus- ja kultuurivaldkonda liigitatavad. Need lapsevanemad, kes ei oska lasteaiaealisega kodus enam midagi vahvat peale hakata, saavad näiteks tellida raamatu ettelugemist. Tallinnas on see hästi tööle hakanud uus privaatne teenus, Viljandis praegu alles juurutamise järgus. Aga igapäevane Facebooki kaudu kättesaadav keskpäevane ettelugemine on küll juba jälgijaid kogunud.

Raamatukogu Facebooki lehelt leiab ettevõtmisi, milles osaleda, igale maitsele. Möödunud koolivaheajal oli seal keskkonnas iga päev miskit põnevat nuputamiseks ning kaasategemiseks ja -mõtlemiseks. Oluline on teada, et lugejaks saab nüüd registreeruda ka mugavalt raamatukogu veebilehel, ilma et peaks kellegagi kokku puutuma.