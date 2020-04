Viinaveata eestlasi on lauta tööle leida keeruline

Tellijale

Osaühingu Karpo juhataja Kalev Nurk, kellel on tulijatele isegi kortereid pakkuda, on kuulutanud ajalehtedes, töötukassas, CV Keskuses ja mujal, aga erilist tulemust saavutanud ei ole. «Tihti lõpeb jutt, kui märgin, et mul on alkoholiprobleemideta kollektiiv.»

Alkolembus on mureks

Mõningad on töövõimalusi uurinud töötukassa kaudu, aga tegelikult neil Nurga hinnangul huvi ametisse asuda ei ole. «Nad tahavad lihtsalt töötukassale näidata, et otsivad tööd. Teistele olen öelnud, et ainult telefonitsi ma ei kauple, et kirjutagu CV, aga see jääb tulemata,» kirjeldas Kalev Nurk.