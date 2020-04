Miks impeerium surema pidi?

Tellijale

Ajalugu on inimeste nägu

Zõgar on valinud selleks kirju ja mahuka galerii persoone eri elualadelt. Intervjueerida pole neid enam võimalik, nii tuleb usaldada neist järelejäänud päevikuid, kirju ja memuaare, samuti nende ülekuulamistel antud tunnistusi. Paraku on selle kraamiga nõnda, et paljud inimesed on valetanud. Ja mitte ainult ülekuulamistel. Eriti on valetatud memuaarides. Samas nendib Zõgar, et paljud on valetanud, ise mitte sugugi kaheldes selles, et nad räägivad tõtt. Kirjuta siis!