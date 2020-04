Tellijale

Samal konverentsil mainis majandusminister Taavi Aas, et juulis ja augustis sõltub ürituste toimumine ühiskonna käitumisest. Nii kirjutas ühest sõnavõtust Delfi, et Rammstein ei tule, BNS sellest, et pärimusmuusika festivali ei tule, ning Postimees, et teater, sport, muusika ja ERR saavad lisaraha. Piletilevi sõnul jäävad praegu ära vaid kontserdid, mis olid kavas 17. maini.