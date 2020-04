Hooletusse jäetud lõkked süütasid kulu kolmel päeval järjest

Päästeamet tuletab meelde, et lõkketegemisel tuleb järgida tuleohutusnõudeid, et takistada tule levikut. Lõkkeaseme ümbrus tuleb puhastada süttida võivast materjalist ja kulust ning lõke tuleb ümbritseda pinnase või kividega. Lõket tuleb valvata ning tuulise ilmaga on selle tegemine keelatud.