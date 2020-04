Ööpäevaga lisandus 9 positiivset proovitulemust, Viljandimaal püsib olukord muutusteta

Kokku on Eestis tänaseks tehtud 47 933 esmast proovi, neist 1643 ehk 3,4 protsenti on olnud positiivsed.

26. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 94 inimest, kellest 6 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 233 inimest. Ööpäeva jooksul suri Lääne-Tallinna keskhaiglas 84-aastane naine ja Pärnu haiglas 78-aastane naine. Senisest arvestusest on tehnilise vea tõttu välja jäänud inimene, kes suri kodus ja kel tuvastati COVID-19 surma järel. Kokku on Eestis koroonaviirusega surnud 49 inimest.