Linnapea on uue direktori suhtes ootlik

Ma ei ole kindel, et see väide on tõsi. Peast ütlen, aga minu arvates tuli see maakonna arendusraha arvelt. Nagu Kõlar oma visioonis kirjutas, siis on kultuuriakadeemia eelarve maht jäänud viimasel viiel aastal samaks ning projektirahade osakaal on vähenenud. Loogiline, et kui raha juurde ei panda, siis tekib rahapuudus. Samas ei ole linn öelnud, et me ei toeta. Ma arvan, et sellel teemal peab rääkima ning see peab sisaldama mõtteid väärtuspakkumisest. Samas kultuuriakadeemia ei ole ainult linna värk.