Ebaseaduslikud sillad vahetatakse välja

Linnavalitsuse teatel on Viljandi järvel kaks paadisilda, mille ehitus ei ole kooskõlastatud keskkonnaameti ega linnavalitsusega, ning et nende seisukord on kehv, paigaldatakse ohutuse tagamiseks hiljemalt 29. maiks samale kohale sillad, mis jäävad üle teiste paadisildade vahetusest. Ebaseaduslik sild on praegu Järve tänava piirkonnas ja Männimäe lasteaia juures mäenõlva all.

Sakala on varem kirjutanud, et need ebaseaduslikud sillad on rajatud seitse aastat tagasi ja need on aja jooksul räsida saanud. Ühel sillal on puhkajad lausa lõket teinud, mõlemal on aga pontoonid talvel jää tõttu kahjustada saanud ja vesi on rikkunud ka puitosa.