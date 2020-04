Viljandi kultuuriakadeemiat valiti juhtima Juko-Mart Kõlar, kes on kultuuriakadeemias juba tuttav. FOTO: Mihkel Maripuu (Postimees)

Septembris kultuuriakadeemia direktorina tööle asuv Juko-Mart Kõlar hakkab kõigepealt tegelema eriolukorra lahendamisega. Et ta on juba mõnda aega akadeemias töötanud ja seal kõigile tuttav, on tudengid valikuga väga rahul.