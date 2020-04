Kui keskmisel eestlasel on kogu elu praegu pea peale pööratud ning hädapärased asjatoimetused tuleb ära teha maski taha peidetult ja kaaskodanikele turvalisest kaugusest lehvitades, siis emakesel loodusel pole koroonast sooja ega külma. Päike ronib välja aina varem ning tema kõrgenevad kaared panevad puudel ja põõsastel pungad paisuma ning metsaelanikel vere vemmeldama. Kui paneksime tähele, et ka inimesed on osake suurest süsteemist, hingaksime rahulikult sisse ja välja ning katsuksime kohaneda ja eluga edasi minna. Kriisiaeg või mitte, aga laud tahab katmist, tuba tuulutamist ja muru niitmist.