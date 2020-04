Viljandi mõisa hooned on vanad ja väärika ajalooga. Puidust peahoone ehitati juba 1749. aastal, ent 1938. aastal see lammutati. Seniajani on säilinud 1880. aastal ehitatud uuem, kivist peahoone, millest eriolukorra ja globaalse pandeemia kiuste ehitatakse hotelli. Endises mõisa aidas asub praegu aga armastatud pärimusmuusika ait.