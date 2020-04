Vaba mõte. Igaühe uus ilm

Tellijale

Nii kirjutas praegune Eleringi juht Taavi Veskimägi 2008. aasta mais Postimehes. Ma ei tsiteerinud teda mitte selleks, et talle kehva ennustust ette heita. Tol ajal arvasid kõik niimoodi. Nüüd teame aga, et nafta hind võib olla isegi negatiivne.

Seda, et musta kulla eest tuleb hakata peale maksma, ei osanud keegi ette näha isegi eelmisel nädalal. Saati siis 2008. aasta suvel, kui barreli hind 11. juulil 147-eurosesse tippu jõudis. Ent miinusmärgiga nafta hind on ano­maalia, koroonakriisi ajutine tagajärg, samas kui juba mullu, täiesti normaalsetes oludes, koperdas see hind 60 dollari ringis ja aastaid pole see üle 100 dollari kerkinud.