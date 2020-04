Vald leevendab piiranguid, linn on ootel

"Kolmapäeval arutasime spordirajatiste taasavamist," ütles Viljandi vallavanem Alar Karu. "Nende avamise poolt oldi ülinapilt, ühe häälega. See otsus on vallas esimene samm naasta tavaolukorda."

Kolmapäeval avalikustas eriolukorra valitsuskomisjon COVID-19 kriisist väljumise strateegia kava. "Eesti eesmärk on panna koroonaviiruse levikule piir ja aidata meie majandusel võimalikult kiiresti taastuda. Samuti tulla kriisist välja tugevama ja ühtehoidvama ühiskonnana," selgitas peaminister ja eriolukorra juht Jüri Ratas.

Kultuuriminister Tõnis Lukas ütles selle nädala alguses, et mai alguses proovitakse taasavada vabas õhus asuvad spordirajatised, näiteks vabaõhuspordibaasid, staadionid ja tenniseväljakud. Küll aga tuleb seejuures silmas pidada, et sporti tehtaks kontaktita ning 2 + 2 reeglit järgides.

Sama nõue kehtib Viljandi valla kettagolfiradadel, mänguväljakutel ja spordirajatistel. "Vallavalitsus reageeris järsemalt kui riik. Küll aga läheme spordirajatiste kasutamise nõuetes riigi tasandile ja hoiame kinni 2 + 2 reeglist," rääkis Karu.

Tema selgitusel sõltub piirangute leevendamine inimeste käitumisest. "Tundub, et inimesed on mõistlikud. Proovime ikka koos pingutada selle nimel, et ei tekiks uut kollet, mille tõttu tuleb rangete reeglite juurde tagasi minna," rääkis Karu.

Viljandi abilinnapea ja kriisikomisjoni juht Kalvi Märtin ütles, et linnastaadioni ja kunstmuruväljaku avamist arutatakse siis, kui kriisijuhist peaminister selleks loa annab.

"Piirangute leevendamine ei sõltu meist, vaid me ootame ära, mida riigi tasemel öeldakse. Kui riigi poolt neid leevendatakse, siis teeme seda ka meie," lausus Märtin ning lisas, et seni, kuni pole öeldud, et rajatisi linnarahvale avada võib, jäävad need suletuks.

Enim mõjutab linnastaadioni ja kunstmuruväljaku sulgemine hooaja jätkumise ootel olevat Tuleviku klubi. Selle presidendi Raiko Mutle sõnul on jalgpallurid igati valmis seal oma tööd jätkama, kui luba selleks saadakse. Tema sõnul tegeldakse praegu väljakute hooldamise ning edasiste treeninguvõimaluste planeerimisega.

"Praegu on mängijatest kahju, et neil tuleb individuaaltrenne teha kehvema pinnase peal. Siinne kunstmuruväljak on ju selle piirkonna ainus kvaliteetne väljak," rääkis Mutle. Ta lisas, et praegune olukord on igati mõistetav ja nuriseda ei sobi. "See olukord pole meist tingitud. Mõistame."