Viljandisse on võimalik hääletada võrguplats

Nelja võrkpalliplatsi rajamine on jäetud rahva kätesse.

Eesti võrkpalli liit annab teada, et taas on alanud rahvahääletus "Võrguplatsid korda!". Kümne tänavu hääletusele jõudnud kandidaadi hulgas on ka Viljandi Kesklinna kooli juurde rajatava võrkpalliplatsi taotlus.