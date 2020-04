Tellijale

Kombinesoon, operatsioonimüts, kilesussid, kittel ja visiir – need on lisakaitsevahendid, mis on Viljandi hambakliiniku juhataja Kris Alliku sõnul praegu hambaravi osutamiseks vajalikud. Haigekassa kalkulatsioonide kohaselt kulub ühe kliendi teenindamiseks vajalikule kaitsevarustusele 41 eurot rohkem kui eriolukorrale eelnenud ajal.