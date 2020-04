Ma olen väga suur idamaiste toitude fänn. Koduköögis neid ise teha ma siiski üleliia tihti ei riski. Lihtsalt alati on toit maitsvam, kui seda on teinud inimene, kes on just niisuguste maitsete ja kokkamistraditsioonide keskel üles kasvanud. No ühesõnaga, ühelt poolt ei meeldi mulle alla jääda, ja teisalt: miks ma peaksin leppima vähema kui parimaga?