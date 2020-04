Pärimusmuusika festival, mida üldiselt küll lihtsalt ja omamehelikult folgiks kutsutakse, on üks tugevamaid sümboleid, mis Viljandil on. 1994. aastal alguse saanud ja põhimõtteliselt kohe populaarseks muutunud üritus on rohkem kui 25 aastat moodustanud ühe telje, mille ümber linna elu keerleb. Ajaarvamiseks on erinevaid viise, aga folgist folgini on kindlasti üks neist.