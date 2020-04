Kuidas uus viirus tekib, mis juhtub, kui koroonaviirus ära süüa ja kas selle saab kingatalla all tuppa tuua? Professor Irja Lutsar vastab

Alustades terminitest, on õige öelda, et uus koroonaviirus SARS-CoV-2 ehk SARS-2 põhjustab haigust nimega ­COVID-19. Haigetel ja tervetel pole sellest teadmisest muidugi suurt tolku, me kõik loodame, et saame viiruse suurest levikust lõpuks jagu.

Irja Lutsar, kui hea «lennuvõimega» on koroonaviirus? Öeldakse, et tubases ehk tuuletus olekus ei suuda see kahest meetrist kaugemale lenduda. Aga oletame, et nakatunud inimene hingab kortermaja üheksanda korruse aknal värsket õhku ja temast pääseb viirus lendu. Väljas puhub samal ajal tuntavalt tugev tuul, kümme meetrit sekundis. Kui kaugele võib viirus sel juhul kanduda? Kas sadu meetreid?

Sellisel moel koroonaviiruse jõudmine saja või enama meetri kaugusele on väga teoreetiline võimalus. Ega koroonaviirus ise lennata saa. Kui kaugele viirus jõuab, sõltub jõust, mis talle kaasa antakse. Rääkimise, köha või aevastamisega saadetakse viirus piiskades teele ning nõnda olenebki kõik sellest, kui kaugele piisad kanduvad.

Põhiliselt kandub koroonaviirus piisknakkusega inimeselt otse inimesele. See on haigus, mis levib eeskätt perekondades, seltskondades ja teistes inimrühmades, kus inimesed omavahel tihedalt suhtlevad. Väljaspool inimese organismi viirus paljuneda ei saa.

On tehtud laboratoorseid katseid, et väga hõredas õhus võib viirus mõne tunni hõljuda. Aga kuidas on päris elus, ma ei oska kommenteerida.

Kas olen õigesti aru saanud, et haigestumiseks peab inimene teatud koguse viirust endale sisse hingama ja kui vaid mõni üksik viirus hingamisteedesse pääseb, siis miskit ei juhtu?

Jah. Mõne üksiku viirusega saab organismi immuunsüsteem väga kiirelt hakkama.

Kui «kleepuv» on koroonaviirus? Kui viirus mõne pinna külge maandub, kas see nakkub pinnaga nagu liim või on seotud väga nõrgalt ja tõuseb iga väiksema õhuvooga taas lendu?

Viirused pole nagu klaaspallid, mis pindadel edasi veereksid. Viirus peitub piisas ja kui piisk peaks mõnelt pinnalt edasi kanduma, siis sellega koos läheb ka viirus.

Koroonaviirus on tundlik kuivamisele, madalale ja väga kõrgele temperatuurile. Kui piisk ära kuivab, hävineb ka viirus.

Kuidas koroonaviirus organismi pääseb – kas ainult seda sisse hingates? Aga silma limaskesta kaudu?

Peamiselt hingamisteede kaudu, kuid on leitud, et koroonaviirus võib inimese organismi siseneda ka silma limaskesta kaudu. Inimestel on komme oma kätega nägu katsuda ja seepärast soovitatakse sageli käsi pesta, et me käte külge jäänud viirusega ei nakatuks.

Mis juhtub, kui ma koroonaviiruse ära söön?

Seedetraktis koroonaviirus vastu ei pea, see pole talle sobiv keskkond. Kui keegi sööb koroonaviiruse ära, siis viirus sureb. Rakud, mida koroonaviirus nakatab, asuvad kopsudes. Küll on seedetraktist leitud koroonaviiruse ­RNA-d (RNA on ribonukleiinhape ehk pärilikku infot kandev molekul – toimetus).