Alustades terminitest, on õige öelda, et uus koroonaviirus SARS-CoV-2 ehk SARS-2 põhjustab haigust nimega ­COVID-19. Haigetel ja tervetel pole sellest teadmisest muidugi suurt tolku, me kõik loodame, et saame viiruse suurest levikust lõpuks jagu.