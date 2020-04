Pragmatism, mille teoreetilised alged said laialdasemalt tuntuks William Jamesi kaudu XX sajandi alguses, leidis oma väärika koha majanduses pärast 1930. aastate suurt majanduskriisi. Esialgu USA-s, kus see on seniajani põhiline majandust arendav jõud. Selles ühiskonnas on see tänini ka mina sünni põhiline tõukejõud, sest selle filosoofia põhimõte on, et kõik, mis on kasulik, on tõene. Tänapäeval peetakse pragmatismi kunagi eestlastele edu toonud praktilise tegevuse kõrgemaks vormiks. Sellele andis oma hinnangu juba 1939. aastal ajakirjas Akadeemia ilmunud artiklites Viljandis sündinud (1901) tuntud ja tunnustatud filosoof akadeemik Alfred Koort, kes oli mõnda aega ka Tartu ülikooli rektor (1944–1951). Tema arvates sünnitab selline praktilisele tegevusele lähenemise viis ainult küünikuid.

Tundub, et see aeg on meil nüüd käes. Tänapäeval laialt levinud korruptsioon ja rahapesu aitavad kaasa raha armastavate küünikute sünnile. Sellisele mõtteviisile rajatud maailmas on kogu meie rikkus ainult mõne protsendi mina-tüüpi inimeste omandis. Samal ajal on teada, et minata oleks saavutussport mõeldamatu, samuti teevad tavaelus karjääri põhiliselt mina-tüüpi inimesed.

MAAILM EI OLE teatavasti ainult must ja valge. Nii ei koosne ükski ühiskond ainult puhtal kujul mina- ja meie-tüüpi inimestest. Kui meie väike riik tahab olla kestev, peab ta koosnema valdavalt meie-tüüpi inimestest, kel on empaatiavõime ja kes hoolivad üksteisest. Mina-tüüpi inimene on võimeline hoolitsema kõige rohkem mõne teise eest. Tänapäev on meid koroonaviirusega proovile pannud. Praegune olukord lausa nõuab solidaarsust austavaid ja empaatia­võimelisi meie-inimesi. Meie ülesanne on luua meie-inimeste kujunemist soodustav ühiskond, kuid sellise ühiskonna loojad ei või olla oma egole tunnustust otsivad mina-tüüpi inimesed. Meie elu alus on koostöö, aga koostöö eeldab meie-tüüpi inimesi. Seda tõestab fakt, et suuremad teaduslikud saavutused on kollektiivse töö tulemus.

Praegune maailmapilt näitab selgelt, et kõige suuremat inimkahju on toonud pragmatismile rajatud riikide mina-ideoloogia, mille puhul kõik, mis on kasulik, on tõene. Nii läheneb koroonaviirusest tulenev inimohvrite arv USA-s teises maailmasõjas rindel langenute arvule. Seevastu on pandeemia tagajärjel surnute arv sotsiaalse turumajanduse või selle sugemeid rakendanud riikides, mis on omaks võtnud meie ühiskonna põhimõtte «Heaolu kõigile», suhteliselt tagasihoidlik. Sellega on selge piir tõmmatud Lõuna- ja Põhja-Euroopa vahele. Lõunasse kuuluvad sellised suure ohvrite arvuga, ahnusele rajatud ja suurte võlgadega riigid nagu Itaalia ja Hispaania. Nii et meie ellu on tunginud sotsiaalne meede, mis ei toeta laialt levinud põhimõtet «Rikkad rikkamaks».