Kultuuritöötajad jalutasid nädalaga kaks tiiru ümber Viljandimaa

«Üleskutsele on reageerinud 18 osalejat ning seitsme päevaga oleme koos teinud rohkem kui kaks tiiru ümber Viljandimaa: kokku on läbitud enam kui 880 kilomeetrit,» rääkis ta. Ettevõtmise eesmärk on viibida võimalikult palju värskes õhus ja olla terve. «Oluline on liigutada!» ütles kultuurikilomeetrite kogumise algataja. «Ja minu neljajalgne sõber – tema vaeseke peab ka kõik need kilomeetrid minuga koos läbima,» lisas ta naerdes.