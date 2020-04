Pärimusmuusikakeskus loodab siiski folgipeo korraldada

Tema sõnul on selge, et päris tavapärasel moel seda teha ei saa ehk välismaa esinejate asemel keskendutakse sel juhul rohkem Eesti esinejatele. "Mõtleme siiski ka alternatiivsete variantide peale juhuks, kui sel aastal festivali Viljandis korraldada ei saa - näiteks virtuaalne festival," ütles Noormaa.

Tänavune festival peaks olema järjekorras 28. ning peaks aset leidma 23.-26. juulil. Seni pole ühelgi aastal folgipidu ära jäänud ning aastatega on see muutunud pidevalt suuremaks. Viimastel aastatel on festivalil loetud kokku ligi 25 000 külastajat.