Kultuurirahvas võitleb kehakultuuriga viiruse vastu

"Tänasel jüripäeval on üsna sümboolne teha väike vahekokkuvõte: üleskutsele on reageerinud 18 inimest ning seitsme päevaga oleme koos teinud rohkem kui kaks tiiru ümber Viljandimaa. Mõõtsin kaardilt maakonna piiri pikkust ja sain tulemuseks umbes 410 kilomeetrit. Pilk tabelisse näitab, et läbitud on enam kui 881 kilomeetrit, neist 843 jalutades, 24 joostes ja 14 rattaga," edastas Kannistu ning nentis, et nii arvukas osavõtt on olnud ootamatu ning suur üllatus on seegi, et aktiivseimad on nädalaga jalutanud üle 100, ka üle 120 kilomeetri.