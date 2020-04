Esimesed iglukontorid jõudsid Taanis asuvasse Ree Park Safari loomaparki. Need asuvad seal Aafrika savanni loomade keskel. FOTO: Ree Park Safari

Praegune koroonakriis on pannud põntsu kogu majandusele, kuid nii mõnigi tootja on suutnud muutunud olud oma kasuks tööle panna. Kuulsustele iglusaunade ehitamisega palju tähelepanu teeninud Iglucraft on välja tulnud tootega, mis peaaegu kõiki kõnetab – iglust kodukontoriga.