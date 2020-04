Tellijale

Kui eriolukorra alguses tundus pereemale, et toidule läheb järsku üüratu summa, siis nüüd on selleks raha rohkem, sest ära on jäänud lasteaiamaks ja kutsekooli ühiselamu üür. Et lastetoetused on suurenenud, on ema sõnul vähemalt kindel sissetulek olemas ning seetõttu elab suurpere praegu mõnest väiksemast võib-olla ehk pareminigi.